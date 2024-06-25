Об этом рассказал сам Дмитрий Наумов у себя в официальном телеграм-канале.

Мэр Владимира встретился с молодёжными активистами города. Об этом рассказал сам Дмитрий Наумов у себя в официальном телеграм-канале.Так, в разговоре приняли участие волонтёре «Доброштаб», участники педагогических отрядов, специалисты по организации работы «Движения Первых», а также участники молодёжного Евроклуба, волонтёры общественной организации «Дом мира», «МГЕР» и других общественных и добровольческих организаций и объединений.«Получился интересный и открытый диалог. Хочется сказать, всем ребятам - всей нашей молодежи, большое спасибо за неравнодушие, инициативность, идеи, проекты, критику и поддержку, которые реализуете в своей деятельности», – написал градоначальник.В ходе беседы были затронуты темы развития города и его инфраструктуры, вопросы поддержки молодёжи, перспективность различных профессий и развитие загородного детского отдыха.