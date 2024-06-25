Ночью 23 июня 21-летний владимирец решил порадовать свою девушку, вот только денег у него, видимо, на это не было. Тогда парень решился на отчаянный поступок – разбил витрину цветочного

Ночью 23 июня 21-летний владимирец решил порадовать свою девушку, вот только денег у него, видимо, на это не было. Тогда парень решился на отчаянный поступок – разбил витрину цветочного магазина на улице Батурина и пробрался туда. Воришка хотел украсть всего лишь букет цветов, но заметил плюшевых мишек и решил прихватить их тоже. Как сообщили в