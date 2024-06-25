Как не умереть от ботулизма? Готовые блюда оказались заражены опасной бактерией. По всей России уже заболели более 300 человек. Все они заказывали обеды у популярных производителей. Многие

Как не умереть от ботулизма? Готовые блюда оказались заражены опасной бактерией. По всей России уже заболели более 300 человек. Все они заказывали обеды у популярных производителей. Многие пациенты сейчас в реанимации, один человек скончался. Как пояснили в Роспотребнадзоре, заболевание поражает центральную нервную систему и может привести к параличу. Вспышка ботулизма накрыла несколько регионов, в том