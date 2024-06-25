На трассе «Владимир — Юрьев-Польский» водитель легкового авто «улетел» в кювет. Кадры опубликовали...

На трассе «Владимир — Юрьев-Польский» водитель легкового авто «улетел» в кювет.Кадры опубликовали спасатели в сообществе Вконтакте «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области».Выяснилось, что вчера (24 июня) ДТП произошло на автотрассе «Владимир — Юрьев-Польский» (между 8 и 9 км).По неизвестным причинам водитель «улетел» в кювет и был травмирован.Спасатели первой дежурной смены аварийно-спасательной службы Владимирской области (старший — Сергей Гусаров) помогли мужчине съехавшего в кювет Renault Sandero.Пострадавшего осторожно извлекли из машины и на мягких носилках передали медикам. К счастью, в этом ДТП обошлось без серьёзных (смертельных) последствий.Фото: Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области