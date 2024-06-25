На трассе «Владимир — Юрьев-Польский» водитель легкового авто «улетел» в кювет.
Кадры опубликовали...
На трассе «Владимир — Юрьев-Польский» водитель легкового авто «улетел» в кювет.
Кадры опубликовали спасатели в сообществе Вконтакте «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области».
Выяснилось, что вчера (24 июня) ДТП произошло на автотрассе «Владимир — Юрьев-Польский» (между 8 и 9 км).
По неизвестным причинам водитель «улетел» в кювет и был травмирован.
Спасатели первой дежурной смены аварийно-спасательной службы Владимирской области (старший — Сергей Гусаров) помогли мужчине съехавшего в кювет Renault Sandero.
Пострадавшего осторожно извлекли из машины и на мягких носилках передали медикам. К счастью, в этом ДТП обошлось без серьёзных (смертельных) последствий.
Фото: Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области