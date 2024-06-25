Неизвестные вырубили лес во Владимирской области на полмиллиона рублей В пресс-службе региональной...

Неизвестные вырубили лес во Владимирской области на полмиллиона рублейВ пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что на территории государственного природного заказника федерального значения «Муромский» (в Чаадаевском участковом лесничестве ГКУ ВО «Селивановское лесничество») зафиксирована незаконная рубка деревьев.Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил полмиллиона рублей.Материалы проверки направлены прокурором в следственный орган, по результатам их рассмотрения ОД МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).В данный момент расследование уголовного дела находится на контроле Муромской городской прокуратуры.Необходимо отметить, что санкция статьи предусматривает для нарушителей наказание как в виде лишения свободы на срок до семи лет, так и штраф - до трёх миллионов рублей.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений