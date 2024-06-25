На днях делегация Законодательного Собрания Владимирской области участвовала в очередной сессии парламента Санкт-Петербурга.

На днях делегация Законодательного Собрания Владимирской области участвовала в очередной сессии парламента Санкт-Петербурга. Во время небольшой встречи с депутатами председатель ЗС Ольга Хохлова рассказала о том, что подписание соглашения позволит развивать и укреплять взаимовыгодные партнёрские отношения, делиться бесценным законотворческим опытом, поскольку оно предполагает обмен официальными делегациями, проведение совместных мероприятий, рабочих групп, касающихся регионального и федерального законодательства, обмен проектами нормативных актов, представляющих взаимный интерес.Торжественная церемония подписания прошла в Ротонде Мариинского дворца. Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский отметил, что установление партнёрских связей с владимирскими коллегами поможет решению общегосударственных задач объединения регионов, реагирования на вызовы, которые встают перед нашим народом.– Мы должны знакомить людей с культурой наших земель, развивать сферу образования, создавать дополнительные возможности в туризме. Уверен, что дальнейшее взаимодействие будет эффективным и плодотворным, пойдёт на пользу всей нашей великой стране, – сказал Александр Бельский.Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова уверена, что заключение официального соглашения будет способствовать развитию регионального законодательства в разных направлениях: промышленном, туристическом, культурном. Есть перспективы расширения связей между молодёжными организациями, обмена делегаций, проведения совместных мероприятий с участием молодых людей двух территорий.– У нас много тем для обсуждения и дискуссий, много проектов, которыми мы можем делиться и быть полезными друг другу, – резюмировала спикер парламента Владимирской области.