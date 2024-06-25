Предприниматели спонсируют ремонт фасадов домов в рамках благотворительного проекта Мой дом -...

Предприниматели спонсируют ремонт фасадов домов в рамках благотворительного проекта "Мой дом - любимый Суздаль"До дня рождения Суздаля - ровно полтора месяца. Основные торжества по случаю тысячелетнего юбилея развернутся 9, 10 и 11 августа. Город готовят к празднованию.В частности, там реализуется благотворительный проект "Мой дом - любимый Суздаль", в рамках которого предприниматели помогают приводить в порядок фасады жилых домов и заборы участков, спонсируя работы по косметическому ремонту.Наталья Пухова, директор ресурсного центра поддержки НКО Владимирской области:- Там есть и строительные организации, и другие бизнес-организации, но они просили, скажем так, не афишировать их. Все-таки благотворительность должна быть не для того, чтобы говорить об этом, а просто - от чистого сердца.Сейчас задача "навести лоск" на центральной улице - улице Ленина. Она пронизывает весь город, ее протяженность 4 километра. Нумерация домов на ней завершается на цифре "182".На первом этапе работы проведут на двадцати фасадах, потом - еще на тридцати. Проект не ограничивается только годом тысячелетия и будет продолжаться. Средства на ремонт многоквартирных домов обещают выделить из регионального бюджета. Крыши еще на двух жилых домах перестелят за счет областного Фонда капремонта.Алиса Бирюкова, глава администрации г. Суздаля:- Нам очень хочется, чтобы все фасады выглядели нарядно к юбилею, были обновлены, а далеко не все могут себе позволить или по состоянию здоровья, или по каким-то там финансовым обстоятельствам провести оперативно эти работы, поэтому, конечно, такая поддержка общественных организаций, волонтеров, строителей, - для нас очень важна сейчас.