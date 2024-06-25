Председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова встретилась с ремесленниками Владимирской области Встречу...

Председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова встретилась с ремесленниками Владимирской областиВстречу приурочили ко Дню народных художественных промыслов. Он появился в 2022 году по инициативе Президента. Участие в диалоге приняли сами мастера и региональный министр предпринимательства и туризма Юлия Бояркина.Председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова отметила: сохранять культурную идентичность помогают и правовые нормы. Разработан и принят федеральный закон о народных промыслах, в дополнение к нему действует региональный. В нашем регионе в этой сфере работают сотни предпринимателей.Общие вопросы - выделение земли, кадровый дефицит, привлечение туристов. Места бытования промыслов должны быть включены в турмаршруты. Над этим власти региона работают совместно.Участников встречи Ольга Хохлова наградила благодарностями ЗакСобрания "За весомый вклад в дело возрождения и сохранения народных художественных промыслов".Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Действительно, мы их услышали. И ряд возьмём в доработку законодательства нашего, как регионального, так и для инициативы на федеральный уровень. Хотелось бы, чтобы кадровый приток пришёл в народные художественные промыслы.