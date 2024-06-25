Последний раз цены на коммуналку повышали полтора года назад.
Последний раз цены на коммуналку повышали полтора года назад.
Газ и электричество полезли вверх
Жителям нашего региона придётся затянуть пояса – с ближайшего месяца повысят тарифы на услуги ЖКХ.
– Изменение коммунальных платежей вызвано тем, что с
1 июля этого года проиндексируют тарифы на коммунальные ресурсы, которые не пересматривались более полутора лет. Основными факторами роста являются запланированное на федеральном уровне повышение цен на газ и электроэнергию (на 11,2% и 9,1% соответственно), учёт фактической инфляции за отчётный 2022 год в размере 13,8 % и плановая инфляция на 2024 год – 7,2%, – пояснили в министерстве государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области.
Средний рост цен на «коммуналку» ожидают в пределах 10%. Чиновники успокоили, что предельные 14% придётся заплатить только 0,6% владимирцев, это около 7,5 тыс. человек. В число «счастливчиков» попали преимущественно жители деревень и сёл, чьи квитанции в отдельные месяцы состояли только из оплаты услуги по вывозу мусора.
Кому помогут
Если же полученная в итоге сумма окажется неподъёмной для семьи, граждане могут воспользоваться субсидией. Для этого необходимо самостоятельно подать заявление в отделения соцзащиты по месту жительства, в МФЦ или через портал «Гоуслуги». Вопреки расхожему мнению, на помощь от государства имеют право не только малоимущие граждане.
Как объяснили в министерстве, размер субсидии рассчитывают индивидуально. Но главный показатель – когда расходы на оплату ЖКХ превышают 22% от общего достатка семьи. Одиноко проживающие пенсионеры, заплатив за коммуналку более 18%, тоже могут воспользоваться этой мерой поддержки.
К слову, в понятие «доход» включат не только зарплату. Сюда же приплюсуют прибыль от аренды или продажи имущества, проценты по вкладам, пособия на детей, алименты и т. д.
Мнение эксперта
Министр государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области Мария Новосёлова:
– По распоряжению Правительства Российской Федерации максимальное повышение с
1 июля совокупного коммунального платежа ограничено 14% к декабрю 2023 года. По Владимирской области среднее изменение вносимой гражданами платы за коммунальные услуги установлено в размере 10%.
Цифры
В среднем с 1 июля рост тарифов на коммунальные ресурсы сложится следующим образом:
– поставка твёрдого топлива – 5%;
– горячее водоснабжение – 7%;
– теплоснабжение в отопительный период – 5%, в межотопительный – 8,7%;
– электроснабжение – 9%;
– водоотведение – 10,5%;
– холодное водоснабжение – 11,2%;
– газоснабжение – 12,3%;
– обращение с твёрдыми коммунальными отходами – 13,3%.