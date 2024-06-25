Последний раз цены на коммуналку повышали полтора года назад.

Последний раз цены на коммуналку повышали полтора года назад.Газ и электричество полезли вверхЖителям нашего региона придётся затянуть пояса – с ближайшего месяца повысят тарифы на услуги ЖКХ.– Изменение коммунальных платежей вызвано тем, что с1 июля этого года проиндексируют тарифы на коммунальные ресурсы, которые не пересматривались более полутора лет. Основными факторами роста являются запланированное на федеральном уровне повышение цен на газ и электроэнергию (на 11,2% и 9,1% соответственно), учёт фактической инфляции за отчётный 2022 год в размере 13,8 % и плановая инфляция на 2024 год – 7,2%, – пояснили в министерстве государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области.Средний рост цен на «коммуналку» ожидают в пределах 10%. Чиновники успокоили, что предельные 14% придётся заплатить только 0,6% владимирцев, это около 7,5 тыс. человек. В число «счастливчиков» попали преимущественно жители деревень и сёл, чьи квитанции в отдельные месяцы состояли только из оплаты услуги по вывозу мусора.Кому помогутЕсли же полученная в итоге сумма окажется неподъёмной для семьи, граждане могут воспользоваться субсидией. Для этого необходимо самостоятельно подать заявление в отделения соцзащиты по месту жительства, в МФЦ или через портал «Гоус­луги». Вопреки расхожему мнению, на помощь от государства имеют право не только малоимущие граждане.Как объяснили в министерстве, размер субсидии рассчитывают индивидуально. Но главный показатель – когда расходы на оплату ЖКХ превышают 22% от общего достатка семьи. Одиноко проживающие пенсионеры, заплатив за коммуналку более 18%, тоже могут воспользоваться этой мерой поддержки.К слову, в понятие «доход» включат не только зарплату. Сюда же приплюсуют прибыль от аренды или продажи имущества, проценты по вкладам, пособия на детей, алименты и т. д.Мнение экспертаМинистр государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области Мария Новосёлова:– По распоряжению Правительства Российской Федерации максимальное повышение с1 июля совокупного коммунального платежа ограничено 14% к декабрю 2023 года. По Владимирской области среднее изменение вносимой гражданами платы за коммунальные услуги установлено в размере 10%.ЦифрыВ среднем с 1 июля рост тарифов на коммунальные ресурсы сложится следующим образом:– поставка твёрдого топлива – 5%;– горячее водоснабжение – 7%;– теплоснабжение в отопительный период – 5%, в межотопительный – 8,7%;– электроснабжение – 9%;– водоотведение – 10,5%;– холодное водоснабжение – 11,2%;– газоснабжение – 12,3%;– обращение с твёрдыми коммунальными отходами – 13,3%.