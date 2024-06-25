Смотрите Вести в 14:30: во Владимире открыли мемориал в честь погибших офицеров СОБРА
Ценный...
Смотрите "Вести" в 14:30: во Владимире открыли мемориал в честь погибших офицеров СОБРА
Ценный груз
- С верой к Победе. Владимирским бойцам в зону СВО передали гуманитарный груз и благословение от духовенства.
Героям СОБРа
- Они отдали жизни, защищая интересы Родины. Во Владимире открыли мемориал в честь погибших офицеров СОБРА.
Будущее МЧС
- А в Камешковском районе в полевых условиях проходит смена для юных спасателей. Чему учат в "школе безопасности"?