Смотрите Вести в 14:30: во Владимире открыли мемориал в честь погибших офицеров СОБРА Ценный...

Смотрите "Вести" в 14:30: во Владимире открыли мемориал в честь погибших офицеров СОБРАЦенный груз- С верой к Победе. Владимирским бойцам в зону СВО передали гуманитарный груз и благословение от духовенства.Героям СОБРа- Они отдали жизни, защищая интересы Родины. Во Владимире открыли мемориал в честь погибших офицеров СОБРА.Будущее МЧС- А в Камешковском районе в полевых условиях проходит смена для юных спасателей. Чему учат в "школе безопасности"?