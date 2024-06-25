Сотрудник строительной фирмы, которая нанимала мигрантов на работу, решил «выкупить» нелегалов у полиции. Как сообщили в УМВД области, судогодской полицией были задержаны 41 иностранный

Сотрудник строительной фирмы, которая нанимала мигрантов на работу, решил «выкупить» нелегалов у полиции. Как сообщили в УМВД области, судогодской полицией были задержаны 41 иностранный гражданин. Преступление произошло в августе прошлого года. Зная, что мигрантам грозит выдворение из России, чтобы вернуть дешевых работников обратно, 35-летний житель Московской области перевел на банковский счет начальника отдела по вопросам