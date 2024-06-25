Об этом рассказали представители Правительства Владимирской области у себя в официальном телеграм-канале.

Только 18 владимирских школьников сдали единый государственный экзамен на максимальный балл. Об этом рассказали представители Правительства Владимирской области у себя в официальном телеграм-канале.Больше всего стобалльников в этом году по русскому языку, по-максимуму справиться с ЕГЭ смогли лишь 13 ребят. Ещё по два школьника сдали на лучший результат физику и химию, а один выпускник смог идеально написать литературу.