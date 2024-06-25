Уголовное дело возбудили еще в мае прошлого года, но в суд направили только сейчас. Экс-директор МБУ Ковровского района «Служба единого заказчика» обвиняется в служебном подлоге. Он

Уголовное дело возбудили еще в мае прошлого года, но в суд направили только сейчас. Экс-директор МБУ Ковровского района «Служба единого заказчика» обвиняется в служебном подлоге. Он подписал акт о приемке работ, которые не были выполнены. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры и Следкома. Нарушения обнаружил прокурор в ходе проверки. Оказалось, что преступление было совершено в