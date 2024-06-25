Подробности рассказали представители регионального Управления Следственного комитета и прокуратуры.

В Ковровском районе в служебном подлоге обвиняется экс-директор МБУ «Служба единого заказчика». Подробности рассказали представители регионального Управления Следственного комитета и прокуратуры.Материалы дела были взяты по факту проверки, которая прошла в мае того года. Прокуроры тогда проверяли соблюдение закона в сфере закупок и работ, проводимых для обеспечения капитального строительства дома культуры в посёлке Новый.Надзорное ведомство обнаружило, что руководство вносило заведомо ложные данные в официальные документы. Работы проводила организация «Строительное управление №3» по заказу вышеупомянутого учреждения.Строительство было завершено, не выполнив пару моментов: озеленение территорий, укладка линолеума определённой марки, а также установка части оборудования. Сейчас уголовное дело уже направлено в Ковровский городской суд.