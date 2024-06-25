Снимками строящегося объекта поделились в сообществе «ГТК Суздаль» в ВКонтакте.

В Суздале продолжается возведение нового аквапарка. Снимками строящегося объекта поделились в сообществе «ГТК Суздаль» в ВКонтакте.Работы уже подходят к концу, судя по фотографиям. Сейчас строители уже приступили к оформлению джакузи и бассейнов.Напомним, открытие нового места отдыха планируется на конец лета. Власти хотели открыть его к началу этого года, но сроки изменились.Разговоры о возведение аквапарка в Суздале начались ещё 14 лет назад. Кроме него тогда планировалось строительство ипподрома.