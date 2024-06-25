В Суздале прошел Всероссийский турнир по пауэрлифтингу «Место силы» В Суздале, в арт-отеле...

В Суздале прошел Всероссийский турнир по пауэрлифтингу «Место силы»В Суздале, в арт-отеле «Николаевский Посад» прошел Всероссийский турнир по пауэрлифтингу «Место силы» и открытый чемпионат, в котором приняли участие профессионалы и любители. Подробности далее.Тяжело встать, когда на твоих плечах больше 200 килограммов, если точнее, 212 с половиной. С четвёртой попытки Кирилл Дроздов устанавливает новый рекорд России и Европы в возрастной категории 40-45 лет. И это учитывая, что спортсмен вернулся в пауэрлифтинг всего несколько лет назад.Кирилл Дроздов, участник соревнований (г.Москва):- Была тяжелая травма, пришлось со спортом этим завязывать, а после 40 лет удаётся что-то поднимать. Это моя жизнь, это здоровье для меня, это мотивация. Это очень много для меня значит.Приседание со штангой - самая тяжелая часть троеборья. Здесь берут самые большие веса. Когда тело работает близко к пределу своих возможностей - бой идет за каждый килограмм, взять чуть больше помогают коленные бинты, атлетический пояс и поддержка болельщиков...Технические хитрости идут в ход и в жиме лёжа. Елена Прокопова выступает со слингшотом - это примерно на 10% процентов улучшает силовые - спортсменка сразу замахивается на женский мировой рекорд - 147 с половиной килограммов. Первые две попытки- неудачные, с третьей - вес взят.Елена пришла в спортзал в 50 лет - похудеть, но через полтора года неожиданно для себя получила спортивный разряд «элита»Елена Прокопова, участница соревнований (г.Москва):- Я не представляю себя без жима, без соревнований. Не знаю, как это - ходить в спортзал и просто что-то там для себя жать...Ну, может быть, у кого-то есть мотивация делать фигуру, а у меня мотивация выступить на соревнованиях.В Суздаль, в арт-отель «Николаевский Посад» приехали 550 спортсменов из 150-ти городов. В открытом чемпионате могли выступить все желающие - от школьников до пенсионеров.Степан Новиков, организатор турнира, вице-президент Союза пауэрлифтеров России:- Практически с первого года существования мы проводим турниры в Суздале. Это традиционный летний турнир, который собирает лучших спортсменов. Это красивое место, куда спортсмены приезжают не только поднимать свои рекорды, но и отдохнуть, встретиться с друзьями, общаться. Это действительно место силы для нас, наших спортсменов.Этот турнир стал юбилейным - десятым по счету. Традиционно он является отборочным на мировые соревнования «Olympia Pro» в США. Но учитывая, как политика влияет сейчас на спорт, желающих поехать туда в последние годы не много.Никита Тарбеев, "Вести-Владимир".