В Москве началась церемония вручения "Золотой Маски". В этом году Национальная театральная премия юбилейная - 30-я по счету, а награждают лауреатов на сцене Театра имени Евгения Вахтангова.

Весь вечер на Арбате гостей, да и просто прогуливающихся горожан встречали и радовали уличные артисты, а ещё нынешняя премия может похвастаться настоящей красной дорожкой - звезды заходили по ней в театр тоже прямо с Арбата, под восторги и аплодисменты случайных прохожих и собравшихся зрителей."Сегодня в зале все представители нашего большого театрального сообщества, - отметил, открывая церемонию, глава СТД РФ, президент премии Владимир Машков. - Тридцать лет назад великий русский актер Михаил Ульянов, тогда председатель СТД, предложил и сформировал главную идею "Золотой Маски" - "Профессионалы - профессионалам". В этом году у нас большое событие - премия вернулась в СТД, и наша задача вернуть ей её первоначальный смысл".Вместе с Владимиром Машковым старт церемонии дал вице-президент премии, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.Первыми "Маски" раздали в номинациях кукольного театра. "Авиатор" Татарского театра кукол "Экият" собрал почти все награды - за лучшую актёрскую работу (Дилюс Хузяхметов), за лучшую режиссуру (Ильгиз Зайниев) и стал лучшим спектаклем.Лучшая работа художников в кукольном театре - Эмиль Капелюш и Юрий Сучков, "Король Лир", Чувашский театр кукол, Чебоксары.Напомним, это первая церемония вручения, которую проводит новая команда "Золотой Маски".