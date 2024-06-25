Чиновники, депутаты и общественники сформулировали рекомендации на новый бюджетный период.

Курс на социалкуОсновные параметры прошлого года следующие: доходы — 105,8 млрд руб. (108,5% к плану), расходы — 104,4 млрд (99,4% к плану). Отчётный период область закончила с профицитом почти 1,4 млрд руб., так как получила больше налоговых и неналоговых доходов — порядка 75 млрд.— Несмотря на объективные трудности и западные санкции, в нашей области, как и в целом в России, растут ключевые экономические показатели. Обеспечена сбалансированность и устойчивость региональных бюджетов, —рассказал первый заместитель министра финансов Владимирской области Максим Васенин.Традиционно областной бюджет сохранил социальную направленность: 63,6% всех расходов (66,4 млрд руб.) пошло на поддержку населения региона. В абсолютных цифрах это 24,7 млрд на соцполитику, 24,3 млрд на образование, 12,9 млрд на здравоохранение, 3,3 млрд на культуру и 1,1 млрд на спорт. При этом на междисциплинарный детский бюджет — расходы на помощь семьям и детям — пошёл каждый третий рубль. На поддержку реаль­ного сектора экономики было направлено 24,5 млрд руб. (23,5% всех расходов).Ещё одной сохранившейся тенденцией стал рост расходов на дорожное строительство. Общеобластной дорожный фонд составил 9,7 млрд руб., из них 3,3 млрд пошли на ремонт и строительство дорог и тротуаров в муниципалитетах.Регионс благоприятным инвестклиматомРегион продолжил реализацию инфраструктурных бюджетных кредитов. Речь идёт о комплексном развитии Доброграда и масштабной реконструкции теплосетей в Александрове.Своё мнение об исполнении бюджета высказала областная Счётная палата. Её председатель Ирина Тулякова сказала, что, несмотря на все внешнеэкономические сложности, практически все итоговые показатели превысили плановые. В области остаётся благоприятный инвестиционный климат, ответственная долговая политика. Весь государственный долг — 100%-е федеральные кредиты. Дотационность тоже снизилась. Сейчас Владимирская область относится к регионам с низким — «зелёным» —уровнем финансирования из Москвы. Таким образом, экономика региона считается одной из самых устойчивых в ЦФО.Депутаты и общественность сформулировали рекомендации, которые направят исполнительной власти и органам местного самоуправления.— Депутаты активно участвуют в бюджетном процессе. Именно поэтому мы подключаемся к контролю за строительством дорог, благоустройством придомовых территорий, возведением больниц, школ, детских садов и домов культуры. Эту работу мы продолжим, так как несём ответственность перед нашими избирателями, — отметила председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова.— Наказы избирателей — то, что волнует людей. Поэтому мы предложили балловую систему распределения дотаций: те объекты, которые вошли в перечень наказов, получают больше возможностей для софинансирования, — пояснил ещё одну новацию председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.