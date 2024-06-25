Владимирская область переходит на единую схему оплаты централизованного отопления Теперь...

Владимирская область переходит на единую схему оплаты централизованного отопленияТеперь владимирцы будут платить за отопление только в холодные семь месяцев, а не круглый год. Такая система действует уже в 12 муниципальных образованиях региона. С нового отопительного сезона к ним присоединятся оставшиеся 67.Перспективы перехода обсудили на оперативном совещании у губернатора. Оплачивая услугу по фактическому потреблению, граждане полностью контролируют объемы тепла, расчеты, энергоэффективность домов. При наличии общедомовых приборов учета исключается появление, так называемой, "тринадцатой" квитанции.Впрочем, эти преимущества могут оценить не все. Наиболее уязвимы - жильцы малоэтажных домов, не оборудованных ОДПУ, которые оплачивают услугу по нормативам. Таких много. В семи муниципалитетах ежемесячная плата вырастет на максимальные 3-4 тысячи рублей. Они могут рассчитывать на субсидии, рассрочки, но реально снизить финансовую нагрузку может перевод многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление. Регион субсидирует эти работы.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Это позволит нам уйти от потерь в сетях, и в итоге повлияет на нормализацию тарифа для всех потребителей, которые на централизованном отоплении. И людям, которые на "индивидуалке" будет дешевле, и тем, которые на общем тарифе - тоже будет дешевле.