Владимирская область принимает соревнования Всероссийского детско-юношеского движения Школа...

Владимирская область принимает соревнования Всероссийского детско-юношеского движения "Школа безопасности"Всю неделю в Камешковском районе ребята со всего Центрального федерального округа будут соревноваться в пожарно-прикладных видах спорта. Победителей назовут в субботу. С подробностями - Вера Куликова.Программа соревнований началась с комбинированной пожарной эстафеты. Ребята должны были пройти полосу препятствий, пробежаться по бревну, собрать пожарный рукав и потушить условный пожар.Все это на время. Сергею Шемякину из Рязанской области всего 14 лет, но он уже способен на многое.Сергей Шемякин, участник соревнований (Рязанская область):- Нас научили спасать парашютиста, застрявшего на дереве, спускаться с 90 градусов, спасать пострадавшего с плота.Испытания требуют выносливости. Наравне с юношами в бой рвутся девчонки.Елена Денисова, участница соревнований (Московская область):- Я считаю, что у спорта нет рамок. И он подходит и для женщин, и для мужчин.А благодаря участию в Школе безопасности, Даниил Скляров из Воронежской области определился с выбором профессии.Даниил Скляров, участник соревнований (Воронежская область:- МЧС-ником хочу стать. Мне очень нравится все, что связано с МЧС, соревнования с туризмом.Организатор всероссийского полевого лагеря "Школа безопасности" - региональное управление МЧС. Для ребят в Камешковском районе разбит полевой лагерь, подготовлена вся инфраструктура для соревнований по пожарно-прикладному спорту.Алексей Купин, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Почти 30 лет данное направление работает в развитие детей. Конечно же, помогает ребятам быть более подготовленными в рамках культуры безопасности, безопасности вообще - в природной среде, в жизни, в быту. Они становятся более готовыми принять решение, спасти ближнего.В соревнованиях принимают участие около 400 человек со всего ЦФО. Впервые "Школу безопасности" принимает у себя наш регион.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Школа безопасности - это продолжение такой патриотической программы воспитания ребят. Мы же знаем, что есть ребята и девчонки, которые хотят служить, в том числе - в МЧС, заниматься работой, связанной со спасением граждан, в психологических центрах.Участников полевого лагеря "Школы безопасности" ждет много интересного. Все 6 дней, пока идут соревнования, они будут жить в палатках на берегу реки. Ребята пройдут по маршруту выживания и примут участие в учебной поисково-спасательной операции на воде.Вера Куликова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».