12 спортсменов из Владимира, Коврова и Александрова представили Владимирскую область на первенстве России в Кемерово. Трое из них выиграли золотые медали. Наши чемпионы – Анастасия

12 спортсменов из Владимира, Коврова и Александрова представили Владимирскую область на первенстве России в Кемерово. Трое из них выиграли золотые медали. Наши чемпионы – Анастасия Романович, Максим Иванюк и Макар Барсуков. Вместе с медалью они завоевали право представлять Россию на первенстве мира по самбо, которое пройдет в городе Ларнака Республики Кипр в октябре. В командном