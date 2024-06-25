Владимирскую область накроет балтийский антициклон. Спокойную и умеренную погоду в Центральной...

Владимирскую область накроет балтийский антициклон.Спокойную и умеренную погоду в Центральной России обеспечит балтийский антициклон.Будет не жарко, но дождливо. Правда, обойдётся без гроз, как прогнозируют синоптики.Завтра - 26 июня (в среду) во Владимире (и во Владимирской области) днём воздух прогреется до +18...20°C.Ночью ожидается понижение температуры: +12...14°C.Атмосферное давление — 745 мм ртутного столба. Влажность — 69%. Ветер — северный, 2 метра в секунду.Народный прогноз погоды на 26 июня:«С самого утра пчелы за добычей отправились – день будет погожий»;«Порывистый ветер – к тихой погоде завтра-послезавтра»;«Утром или в обед радуга на западной стороне неба появилась – к сильным ветрам в ближайшие дни».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений