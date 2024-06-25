Владимирскую область накроет балтийский антициклон.
Спокойную и умеренную погоду в Центральной...
Владимирскую область накроет балтийский антициклон.
Спокойную и умеренную погоду в Центральной России обеспечит балтийский антициклон.
Будет не жарко, но дождливо. Правда, обойдётся без гроз, как прогнозируют синоптики.
Завтра - 26 июня (в среду) во Владимире (и во Владимирской области) днём воздух прогреется до +18...20°C.
Ночью ожидается понижение температуры: +12...14°C.
Атмосферное давление — 745 мм ртутного столба. Влажность — 69%. Ветер — северный, 2 метра в секунду.
Народный прогноз погоды на 26 июня:
«С самого утра пчелы за добычей отправились – день будет погожий»;
«Порывистый ветер – к тихой погоде завтра-послезавтра»;
«Утром или в обед радуга на западной стороне неба появилась – к сильным ветрам в ближайшие дни».
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений