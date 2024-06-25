Об этом рассказали представители городской администрации.

Во Владимире муниципальные газоны, на которых косится трава в летний период, занимают 1,2 миллион квадратных метров. Об этом рассказали представители городской администрации в телеграм-канале.Это 152 улицы и 600 тысяч «квадратов» зелени в парках, скверах и других общественных пространствах. Занимаются покосом сотрудники «Центра управления городскими дорогами».«Сегодня покос проводят в мкр. Юрьевец и Лунево. Ранее, работы проводились на территории городских родников», – рассказали в мэрии.