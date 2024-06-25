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<a href="https://33live.ru/novosti/25-06-2024-vo-vladimire-na-6-ulicax-otklyuchat-gaz-27-iyunya.html" target="_blank">Во Владимире на 6 улицах отключат газ 27 июня</a> - Газа не будет в домах на шести улицах Владимира в четверг, 27 июня. Ограничения будут действовать с 9:00 до 16:00 из-за работ на газопроводе, пояснили в пресс-службе мэрии. Адреса следующие: – ул.