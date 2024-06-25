Газа не будет в домах на шести улицах Владимира в четверг, 27 июня. Ограничения будут действовать с 9:00 до 16:00 из-за работ на газопроводе, пояснили в пресс-службе мэрии. Адреса следующие: – ул.
Газа не будет в домах на шести улицах Владимира в четверг, 27 июня. Ограничения будут действовать с 9:00 до 16:00 из-за работ на газопроводе, пояснили в пресс-службе мэрии. Адреса следующие: – ул. Погодина, 32/1, 34, 36, 38;– Красносельский проезд, 3, 5, 9, 19, 21;– ул. Жуковского, 31/23, 33, 35, 37, 39;– ул. Воронина, 31/11, 32/13,