Во Владимире открыли мемориал в честь погибших офицеров СОБРа Во Владимире открыли мемориал в...

Во Владимире открыли мемориал в честь погибших офицеров СОБРаВо Владимире открыли мемориал в честь офицеров СОБРа, погибших при исполнении служебного долга, в том числе - в ходе специальной военной операции.Это не один памятник, а большая скульптурная группа из дымовского гранита. Заглавная плита с символикой владмирского специального отряда быстрого реагирования, изображением спецназовцев и эпитафией. А вокруг - девять мемориальных досок с фотографими, именами и позывными погибших офицеров.Почтить память отцов, мужей, друзей и сослуживцев пришли родные, близкие, сотрудники Росгвардии, представители Правительства и Заксобрания региона. Они возложили цветы к мемориалу.В знак скорби был объявлена минута молчания. Владимирский СОБР "Сунгирь" создан в 1993 году. Его сотрудники всегда там, где они нужнее. Где опаснее и труднее всего.Завершилась церемония салютом в честь офицеров, навечно зачисленных в список личного состава отряда.Андрей Медведев, начальник Управления Росгвардии по Владимирской области:- Низкий им поклон, вечная память героям. Такова жизнь, такая наша служба. СОБР - это организация мужественных людей, парней, которые готовы к смертельному риску. Они осознают, их близкие осознают, что, уходя на службу, они могут погибнуть.