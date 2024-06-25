Во Владимире прошло первое судебное заседание по делу о смерти пятилетнего мальчика в...

Во Владимире прошло первое судебное заседание по делу о смерти пятилетнего мальчика в ОДКБРазбирательство ведется в особом порядке, врач на скамье подсудимых полностью признал вину. В зале суда работала наша съемочная группа.Со дня смерти пятилетнего Тимофея прошло больше полутора лет, а родители до сих пор не могут прийти в себя. Всё заседание отец мальчика просидел, глядя в пол. По признанию мамы, Лидии Малыгиной, супруги - на антидепрессантах.Тимофей умер в областной детской клинической больнице 19 октября 2022 года. С болями в животе и подозрением на аппендицит ребенка туда доставили из Юрьев-Польской ЦРБ. Но дежурный врач - детский хирург Роман Черепанов - не счел госпитализацию необходимой и отправил семью домой.Повторно - уже с подозрением на перитонит - Тимофея привезли сюда уже на следующий день. Через несколько часов он скончался в реанимации. Вскрытие показало, что причиной стал инфекционно-токсический шок, вызванный вирусной пневмонией.Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Хирург Роман Черепанов свою вину признал, попросив рассмотреть дело в особом порядке, и сразу же взял паузу для ознакомления с обвинительным заключением. С журналистами общаться не стал.Роман Черепанов, детский хирург:- Я сказал же, комментариев не даю.Мама Тимофея заявляет, что отказался общаться врач и с родителями - за всё время он так и не сделал ни одной попытки встретиться с семьёй.Лидия Малыгина, мама Тимофея:- Я хочу, чтобы он получил реальный срок наказания - лишение свободы. До этого звонили и говорили мне, что будет особый порядок, что он полностью согласен с обвинением. Я об этом уже знала, что он будет брать особый порядок.Следующее заседание назначено на 1 июля - в этот же день может быть вынесено решение. Параллельно родители подали иски в адрес ОДКБ и Юрьев-Польской ЦРБ - суммарно на 30 миллионов рублей.Никита Тарбеев, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".