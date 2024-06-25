Фрунзенский районный суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в убийстве и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Причем второе

Фрунзенский районный суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в убийстве и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Причем второе преступление раскрылось во время расследования первого. Как сообщили в прокуратуре, 11 июля прошлого года мужчина до смерти забил свою подругу. В этот день они вместе выпивали в доме №1 на улице Северной