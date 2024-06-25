На минувшей неделе, с 17 по 23 июня 2024 года, на автотрассах во Владимирской области зарегистрировано 41 ДТП, в которых 57 человек получили различные травмы и 1 гражданин погиб.

На минувшей неделе, с 17 по 23 июня 2024 года, на автотрассах во Владимирской области зарегистрировано 41 ДТП, в которых 57 человек получили различные травмы и 1 гражданин погиб. Об этом рассказала УМВД России по региону.Отмечается, что среди пострадавших оказались 20 детей.Кроме того, за текущий период полицейские оформили 318 аварий с материальным ущербом и выявили 99 пьяных водителей.