Житель Муромского района осуждён за оскорбление государственного обвинителя. Об этом деле...

Житель Муромского района осуждён за оскорбление государственного обвинителя.Об этом деле рассказали в пресс-службе Муромского городского суда Владимирской области.30 мая 2023 года в зале судебного заседания подсудимый в ходе рассмотрения в отношении него уголовного дела оскорбил государственного обвинителя, обратившись к нему лично и произнеся в его адрес нецензурную брань и оскорбительное выражение (цитируем: «… в неприличной форме, унижающие его честь и достоинство, проявив тем самым неуважение к суду...»).Подсудимый вину в совершенном преступлении не признал. Суду пояснил, что просто не сдержался и «поругался».Отмечается, что с учетом характера совершенного преступления, данных о личности, смягчающих и отягчающего вину обстоятельств, принимая во внимание рецидив преступлений, виновному окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Изображение: Fusion Brain, платформа для генерации изображений