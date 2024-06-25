Жители Владимирской области смогут наблюдать Звездопад Боотиды. Июньские Боотиды происходят от...

Жители Владимирской области смогут наблюдать Звездопад Боотиды.Июньские Боотиды происходят от короткопериодической кометы 7P/Понса-Виннеке.Этот метеорный поток непредсказуем. Как отмечают специалисты, всплески его активности были отмечены в 1998 году (50-100 метеоров в час) и в 2004 году (20-50 метеоров в час).Следующий всплеск ожидался в 2010 году, но тогда активность так и не превысила даже 10 метеоров в час.В 2024 году максимальной активности поток Боотиды достигнет совсем скоро - 27 июня - вскоре после полнолуния, поэтому наблюдать метеоры лучше всего в трехчасовой промежуток между закатом Солнца и восходом Луны.Никаких особенных всплесков активности, увы, не прогнозируется, поэтому рассчитывайте максимум на 1-5 метеоров в час.При этом освещенность Луны в этот момент составит — 67%.Где искать? Созвездие: Волопас. Звездопад будет виден в Северном полушарии.Изображение: Fusion Brain (Kandinsky) - платформа для генерации изображений