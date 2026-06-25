Прокуратура направила в суд дело о крупной растрате, фигурант которого ранее уже получил реальный срок за аналогичную аферу со строительной техникой.

Заместитель прокурора Судогодского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя компании, специализирующейся на продаже автомобилей. Мужчине инкриминируют преступление по ч. 4 ст. 160 УК РФ — растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере.По данным следствия, на балансе организации, находившейся в лизинге, числился автокран модели «XCMG XCT25L4_SR/25» стоимостью свыше 14 млн рублей. Не доплатив лизинговой компании более 6,5 млн рублей, в сентябре 2024 года фигурант незаконно перепродал спецтехнику постороннему лицу. Вырученные средства он потратил по собственному усмотрению, чем нанес владельцу крана многомиллионный ущерб.Материалы дела переданы для разбирательства в Судогодский районный суд. Пострадавшая сторона заявила гражданский иск с требованием полностью возместить причиненный убыток. Выяснилось также, что это не единственный криминальный эпизод в биографии обвиняемого: 17 апреля 2026 года Армавирский городской суд Краснодарского края уже признал его виновным в хищении другой единицы строительной техники, взятой в лизинг, ценой почти 13 млн рублей. За то деяние ему назначили 4 года 6 месяцев колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей, однако данный приговор пока не обрел законную силу.