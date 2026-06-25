Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд.

Ковровская городская прокуратура направила в суд уголовное дело против местного жителя. Его обвиняют в незаконной продаже имущества, находившегося под арестом.Весной прошлого года в отношении ковровчанина возбудили дело за пьяное вождение на «Рено». Суд арестовал иномарку, запретив любые сделки с ней, а позже конфисковал в пользу государства. Пытаясь избежать финансовых потерь, мужчина тайно продал машину третьему лицу, которое затем перепродало ее другому покупателю. Новые владельцы не знали об ограничениях.Суд удовлетворил ходатайство приставов о замене конфискации автомобиля на выплату его полной стоимости. Обвиняемый уже полностью возместил всю сумму государству. Тем не менее за незаконную продажу арестованной машины ему грозит до двух лет лишения свободы.