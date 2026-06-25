27 июня во Владимире отметят День молодежи в Центральном парке культуры и отдыха.

Драйв, спорткары и столичный вокал. 27 июня Центральный парк культуры и отдыха города Владимира превратится в главный эпицентр притяжения для тех, чьи сердца бьются в ритме перемен. Чем удивит программа «Владимир — город молодых сердец» и зачем гостям праздника регистрироваться в чат-ботах — в материале vlad.aif.ru.От «Тяжеловоза» до «IQ-табуна»: праздник с характеромВ этом году организаторы решили отойти от стандартных шаблонов. Как стало известно на выездной пресс-конференции городской администрации, символом праздника выбран «Конь-огонь». Это не просто дань традициям (вспомним знаменитых владимирских тяжеловозов), а метафора неудержимой энергии и стремления вперед.«Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) придуман такой символ — «конь-огонь». Мы с коллегами решили скреативить и связать все наши площадки с этим образом. Что такое конь? Это метафора пути, постоянного движения. Это символ молодежи, который двигается вперед, из старого времени в новое, и своей безудержной энергией заряжает нас всех», — пояснила и.о. начальника управления образования и молодёжной политики Наталья Китаева.Тематические площадки получили соответствующие «лошадиные» названия, за которыми скрывается мощное наполнение.Для интеллектуалов подготовлен «Ход конем» с шахматными баталиями и «Пишем как кони» — здесь обещают театральные перформансы и проверку на знание родного языка.Те же, кто привык к активному движению, найдут себя на площадке «Владимирский тяжеловоз»: там развернутся зоны киберспорта, брейкинг-джем и лазертаг.«Железные кони» и столичный десант: кто выйдет на сценуОдной из самых ярких точек притяжения обещает стать выставка спортивных машин. В рамках шоу VTONER FEST (с 16:00 до 17:00) владимирцы смогут увидеть настоящих «железных коней», которые станут идеальным фоном для селфи и подарят порцию эстетического удовольствия любителям автотюнинга.Музыкальная палитра вечера охватит самые разные вкусы.Главная сцена начнет работу в 16:30. Среди хедлайнеров — драйвовый проект «Не школа барабанов», группы «Love hurts» и «911».Особый интерес вызывает выступление артиста Эльнура Байрамова (El’noir), который представит личные треки-откровения. Финальным аккордом праздника станет концерт московской певицы Леоры, чей вокал должен поставить эффектную точку в молодежном марафоне.Не только отдых: карьера и семейные ценностиДень молодежи во Владимире — это не только про танцы, но и про возможности. Площадка «Будь на коне» превратится в полноценную ярмарку вакансий от АТМ «Профи». Это реальный шанс для студентов и выпускников найти работу мечты или стажировку, не отходя от праздничных локаций.Не забыли и про тех, кто только начинает свой путь. Традиционный «Забег ползунков» — самая милая часть программы — соберет молодых родителей и их малышей. Как отметила Наталья Китаева, программа города органично дополняет федеральную концепцию «Мечта. Гордость. Единство», доказывая, что молодое поколение — это важная опора общества.Важно знать: как попасть на праздникВсе активности 27 июня в ЦПКиО будут бесплатными (12+). Однако стоит помнить о паре нюансов.Регистрация: на некоторые площадки (особенно образовательные и спортивные) нужно записаться заранее. Сделать это можно через группу «День молодёжи — 2026» в ВК или через чат-бот «МАКС».Время: Основной драйв начнется в 16:00 и продлится до 22:00.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .