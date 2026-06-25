Полиция просит граждан сообщать о подобных фактах вандализма по номерам 102 или 112.

Ковровские полицейские поймали 25-летнего жителя Вологодской области, который расписывал фасады домов трафаретной рекламой запрещенных веществ. О подозрительных надписях в дежурную часть сообщили бдительные местные жители.Оперативники наркоконтроля оперативно вычислили и задержали приезжего. Парень признался, что за деньги продвигал теневую торговую площадку в интернете.В отношении нарушителя составили четыре административных протокола, мировой суд уже наказал его штрафом.