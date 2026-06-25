Следователи СК возбудили уголовное дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 48-летнего иностранного гражданина в микрорайоне Юрьевец.По версии следствия, погибший трудился на одном из местных предприятий и проживал в предоставленном организацией бытовом помещении вместе с соотечественниками. 19 июня между ним и 34-летним коллегой вспыхнул конфликт из-за того, что последний не приготовил ужин во время своего дежурства. В ходе драки молодой мужчина ударил оппонента ножом в живот. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.Подозреваемого оперативно задержали и по решению суда заключили под стражу. Следователи допросили очевидцев ЧП и назначили комплекс судебных экспертиз.