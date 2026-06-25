Спасатели отработали эвакуацию людей из задымленного зала.

Сотрудники МЧС организовали крупные учения в здании владимирского кинотеатра «РусьКино». По сценарию тренировки, сильный пожар начался на сцене главного зрительного зала.Согласно условиям вводной, автоматическая противопожарная система здания вышла из строя. Персонал успел вывести на улицу большинство посетителей, однако 6 человек оказались заблокированы в задымленных помещениях. В ходе эвакуации спасатели отработали экстренную ситуацию по спасению одного из пожарных, для чего в здание направили резервное звено газодымозащитной службы.В тренировке задействовали 70 пожарных и 20 единиц спецтехники, которые успешно справились со всеми задачами. Видеозапись учений доступна на официальном канале МЧС в социальных сетях.