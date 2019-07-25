Историческое начало деятельности речной полиции в России относится ко второй половине XIX века. Уже тогда возникла потребность в обеспечении охраны общественного порядка на водных видах транспорта.

Водные артерии, пронизывающие территорию Российской Федерации, прилегающие к ним зоны отдыха, места рыбного и иных видов промысла, связанных с растительностью и обитателями водоемов, - сфера, где на протяжении более ста лет речная полиция ведет работу по пресечению преступлений, правонарушений, а также обеспечению охраны правопорядка и безопасности граждан.День образования службы берет отсчет с момента издания в 1918 году нормативного акта - декрета Совета Народных Комиссаров «Об учреждении речной милиции». Но историческое начало деятельности относится ко второй половине XIX века. Уже тогда возникла потребность в обеспечении охраны общественного порядка на водных видах транспорта, для чего в структуре российских правоохранительных была создана речная полиция.В годы Великой Отечественной войны сотрудники защищали водные артерии населенных пунктов страны от налетов вражеской авиации и ударов немецко-фашистской артиллерии, боролись с уголовной преступностью и хищениями собственности на водном транспорте.В 1942 года создан централизованный отдел, который менее чем через год вошел в состав вновь образованного Управления транспортной милиции. В январе 1947 года транспортные подразделения были переданы из МВД в Транспортное управление Министерства государственной безопасности СССР.Сегодня речная полиция – это структурная часть системы органов внутренних дел на транспорте. Соответствующее направление деятельности реализуется в каждом федеральном округе нашей страны. Цель современный службы осталась неизменной – это порядок на воде и примыкающей к ней территории.