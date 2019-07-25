Продюсер Бари Алибасов почил память прославленного писателя и режиссера Василия Шукшина. Шоумен побывал на могиле мэтра вместе с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Продюсер Бари Алибасов почил память прославленного писателяи режиссера Василия Шукшина. Шоумен побывал на могиле мэтра вместе с супругойЛидией Федосеевой-Шукшиной.Сегодня, 25 июля, Бари Алибасов опубликовал в личном Instagramснимок с Новодевичьего кладбища. В кадре артистка Лидия Федосеева-Шукшина сидитна скамейке у могилы бывшего мужа – Василия Шукшина.Заметно, что Лидия Николаевна очень печальна. Судя повсему, знаменитость все еще горюет из-за смерти любимого."Удивительно, как можно через образы простого человекаясным, понятным, доходчивым, но таким сочным языком показать, что такое душанашего народа. Так мог сделать только гениальный автор – Василий МакаровичШукшин. Сегодня 90 лет со дня рождения Гения (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал под снимком .Подписчики поддержали Алибасова, заметив, что Василий Шукшинбыл гордостью русского народа. Между тем некоторые интернет-обыватели ссожалением отметили, что наследники легендарного литератора в последнеевремя ведут себя недостойно."Светлая, память, простой мужик из народа, любимый актер, итакие недостойный алчные наследники, опозорились на всю страну", "Великийартист и писатель! Гордость и наше наследие. Светлая память🙏🙏🙏", – отмечали подписчики .