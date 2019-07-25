Продюсер Бари Алибасов почил память прославленного писателя
и режиссера Василия Шукшина. Шоумен побывал на могиле мэтра вместе с супругой
Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Продюсер Бари Алибасов почил память прославленного писателя
и режиссера Василия Шукшина. Шоумен побывал на могиле мэтра вместе с супругой
Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Сегодня, 25 июля, Бари Алибасов опубликовал в личном Instagram
снимок с Новодевичьего кладбища. В кадре артистка Лидия Федосеева-Шукшина сидит
на скамейке у могилы бывшего мужа – Василия Шукшина.
Заметно, что Лидия Николаевна очень печальна. Судя по
всему, знаменитость все еще горюет из-за смерти любимого.
"Удивительно, как можно через образы простого человека
ясным, понятным, доходчивым, но таким сочным языком показать, что такое душа
нашего народа. Так мог сделать только гениальный автор – Василий Макарович
Шукшин. Сегодня 90 лет со дня рождения Гения (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал под снимком .
Подписчики поддержали Алибасова, заметив, что Василий Шукшин
был гордостью русского народа. Между тем некоторые интернет-обыватели с
сожалением отметили, что наследники легендарного литератора в последнее
время ведут себя недостойно.
"Светлая, память, простой мужик из народа, любимый актер, и
такие недостойный алчные наследники, опозорились на всю страну", "Великий
артист и писатель! Гордость и наше наследие. Светлая память🙏🙏🙏", – отмечали подписчики .