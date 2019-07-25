Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих планах за пределами спорта. Так, фигуристка призналась, что хотела бы открыть в Москве ресторан японской кухни.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих планах за пределами спорта. Так, фигуристка призналась, что хотела бы открыть в Москве ресторан японской кухни."Возможно, со временем этот проект, какого в Москве еще не было, и осуществится, — сказала Загитова, слова которой приводит Спорт24.Ru со ссылкой на "Мир фигурного катания". – Я очень люблю Япония, мне нравится еда, архитектура, культура… В новой квартире у меня даже комната будет оформлена в японском стиле".Также 17-летняя уроженка Ижевска призналась, что хотела бы попробовать себя в экстремальном виде спорта. "Есть еще мечта, но пока я не могу на это решиться – прыгнуть с парашютом или с тарзанки. Очень хочется! Но для этого мой вес должен быть не меньше 50 килограмм. А я вешу меньше".Напомним, что накануне Загитова также в Японии встретилась с премьер-министром страны Синдзо Абэ и преподнесла ему подарок.