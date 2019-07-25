Алина Загитова опубликовала в своем Instgram минутный ролик. На нем она продемонстрировала небольшой фрагмент короткой программы для нового сезона

Алина Загитова опубликовала в своем Instgram минутный ролик. На нем она продемонстрировала небольшой фрагмент короткой программы для нового сезонаВыступление чемпионки будет проходить под композицию Me Voy ("Я ухожу"), которую исполняет израильтянка Ясмин Леви. Ранее фигуристка сообщала, что для номера выбрала образ Клеопатры.Представление Загитовой будет сопровождаться не одной песней. До этого спортсменка представила трек Bad Guy американской исполнительницы Билли Айлиш, который тоже войдет в программу Алины.Отметим, воспитанница Этери Тутберидзе продолжает готовиться к представлению своих программ на контрольных прокатах в Москве. Они пройдут 7 и 8 сентября на Малой спортивной арене "Лужников".В 2019 году воспитанница Этери Тутберидзе завоевала все возможные титулы и награды. Она стала чемпионкой мира, Европы. Также она взяла золото на финале Гран-При и Олимпиаде.