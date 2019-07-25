Прототип такого дома уже установлен в эквадорской столице

Эквадорская компания El Sindicato Arquitectura спроектировала крошечные дома, которые создатели назвали паразитируюшими.Прототип такого дома уже установлен в эквадорской столице — размещать здания предполагается на плоских крышах высотных домов.Площадь паразитирующего дома 12 квадратных метров. В его основе — стальной каркас, а в качестве утеплителя используется кокосовое волокно. В жилище есть столовая, спальные места и место для рабочего стола. Кроме того, дом оборудовал санузлом.Архитекторы поясняют, что таким образом помогут эффективнее использовать городское пространство, ведь не всегда возможно найти участок земли для постройки собственного жилища.