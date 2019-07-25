Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев не сможет принять участие в турнире UFC, который должен пройти в Ньюарке (США). Посольство США не выдало Рамазану визу.

Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев не сможет принять участие в турнире UFC, который должен пройти в Ньюарке (США). Посольство США не выдало Рамазану визу.У Рамазана Эмеева был запланирован поединок с бразильцем Клаудио Силвой, но 3 августа бой не состоится. Эмеев не сможет прибыть в США из-за проблем с визой. Ранее с подобной проблемой столкнулась российская теннисистка Светлана Кузнецова, которая не сможет выступить на турнире в Вашингтоне.Рамазан Эмеев сообщил ТАСС, что до сих пор не пришел ответ по визе. При этом боец вовремя подал документы. При этом команда Эмеева не потеряла надежд на благополучное решение вопроса.