Артистка рассказала, что ей часто приходится работать в сложных условиях. По словам Елизаветы Боярской, быть красивой в таких обстоятельствах сложно.

Артистка рассказала, что ей часто приходится работать всложных условиях. По словам Елизаветы Боярской, быть красивой в таких обстоятельствахсложно.Знаменитость посвятила очередной пост в личном Instagram уходуза лицом. По словам Елизаветы Боярской ее кожа часто подвергается негативномувоздействию."У всех разная специфика профессии, моя подразумевает частоенанесение макияжа, а кроме того, на съемках или на сцене часто работаешь не всамых привычных условиях. Грязь, пыль, сажа, сено, болото, шинели, ржавчина,искусственная кровь, сильный мороз или жуткая жара, можно столкнуть с разными,не самыми привычными условиями", – говорит артистка.Боярская отметила, что после подобных "экзекуций" ее коже,которая и без того чувствительная, требуется восстановление. "Необходимоподдержать естественные процессы обновления", – отмечает знаменитость.Именно поэтому в повседневной жизни Лиза Боярскаяпредпочитает не пользоваться декоративной косметикой. Обычно она ограничиваетсясредствами по уходу. К слову, при такой яркой внешности, как у нее, макияжнеобязателен.Напомним, Елизавета Боярская сыграла в 60 фильмах, немало унее и работы в театре. Однако глобально она хотела бы посвятить себя лишь однойроли – матери. У артистки двое сыновей от коллеги по цеху Максима Матвеева –Андрей и Григорий.