Артистка рассказала, что ей часто приходится работать в
сложных условиях. По словам Елизаветы Боярской, быть красивой в таких обстоятельствах
сложно.
Артистка рассказала, что ей часто приходится работать в
сложных условиях. По словам Елизаветы Боярской, быть красивой в таких обстоятельствах
сложно.
Знаменитость посвятила очередной пост в личном Instagram уходу
за лицом. По словам Елизаветы Боярской ее кожа часто подвергается негативному
воздействию.
"У всех разная специфика профессии, моя подразумевает частое
нанесение макияжа, а кроме того, на съемках или на сцене часто работаешь не в
самых привычных условиях. Грязь, пыль, сажа, сено, болото, шинели, ржавчина,
искусственная кровь, сильный мороз или жуткая жара, можно столкнуть с разными,
не самыми привычными условиями", – говорит артистка.
Боярская отметила, что после подобных "экзекуций" ее коже,
которая и без того чувствительная, требуется восстановление. "Необходимо
поддержать естественные процессы обновления", – отмечает знаменитость.
Именно поэтому в повседневной жизни Лиза Боярская
предпочитает не пользоваться декоративной косметикой. Обычно она ограничивается
средствами по уходу. К слову, при такой яркой внешности, как у нее, макияж
необязателен.
Напомним, Елизавета Боярская сыграла в 60 фильмах, немало у
нее и работы в театре. Однако глобально она хотела бы посвятить себя лишь одной
роли – матери. У артистки двое сыновей от коллеги по цеху Максима Матвеева –
Андрей и Григорий.