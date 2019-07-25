Актриса театра и кино Ольга Филиппова стала гостьей в программе Судьба человека на канале Россия-1. Там она рассказала о всех тяготах совместной жизни с бывшим супругом – Владимиром Вдовиченковым.

Актриса театра и кино Ольга Филиппова стала гостьей в программе "Судьба человека" на канале "Россия-1". Там она рассказала о всех тяготах совместной жизни с бывшим супругом – Владимиром Вдовиченковым.По ее словам, муж постоянно командовал ей. Причем это началось еще буквально со второй встречи.Впервые она увидела будущего возлюбленного на одной из премьер картины "Кармен", где Филиппова была в главной роли. "Тогда он был суперпопулярный актер. Только вышел сериал "Бригада", – вспоминает звезда театра и кино.Их следующая встреча состоялась месяц спустя, они случайно оказались в одной компании. Она рассказала, что уже через 15 минут общения, Вдовиченков начал командовать – сказал Ольге, чтобы она выключила телефон. "Мы разъехались по домам, хотя он приглашал меня к себе", – отметила артистка.Вскоре молодые люди снова увиделись. Во словам актрисы, ситуация не изменилась: Владимир продолжал общаться в приказном тоне. "Я почему-то подчинялась", – недоумевает Филиппова."Володя был очень взрывной, а я спокойная. Мы совершенно разные по характерам. Может быть, поэтому и сошлись", – предположила актриса.Ольга открыто заявило, что конфликты начались сразу после того, как они съехались. Она часто обижалась из-за его вспышек гнева и дважды уезжала с вещами к маме. Но ее супруг всегда делал первый шаг к примирению. "Однажды я сказала ему, что если уйду в третий раз, то больше уже не вернусь. После этого конфликты на какое-то время у нас в семье прекратились", – поделилась Ольга.