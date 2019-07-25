25.07.2019

2019-07-25 13:35:26

ЧП с самолетом произошло в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании Nordwind столкнулся с самоходным трапом. В результате пострадала обшивка пассажирского лайнера, сообщает телеканал .



Борт выполнял рейс Краснодар-Москва, инцидент произошел сразу после приземления. Пассажиров оперативно высадили из самолета. Пострадавший самолет должен был следом лететь в Ереван, но пока он от полетов отстранен – судно должны осмотреть специалисты. Пассажиров отправят в столицу Армении на резервном самолете, сообщили в авиакомпании.