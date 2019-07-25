Лера Кудрявцева разоткровенничалась с поклонниками. К обсуждению присоединилась и ее подруга Анфиса Чехова.

Лера Кудрявцева разоткровенничалась с поклонниками. К обсуждению присоединилась и ее подруга Анфиса Чехова.Лера Кудрявцева наслаждается долгожданным отпуском. Все свое время популярная телеведущая проводит с маленькой дочкой Машей, хозяйничает по дому, а в свободные минуты развлекает себя просмотром различных музыкальных шоу и сериалов, разговорами с подругами.По всей видимости, события, которыми сейчас живет телеведущая, настолько захватывающи, что находят свое отражение даже в снах. "Концепция моих снов такова: посмотрела на ночь глядя выступления @iamstevent – будь добр приснись! Поболтала по телефону с @achekhova айда учавствовать в моем сне с закрученным сюжетом. Какие самые интересные сны вы видели? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к подписчикам Лера Кудрявцева.На откровения телеведущей откликнулась упомянутая в посте . "Лерыч, а что мы в твоем сне со Стивом-то вытворяли? Расскажи. Хоть во сне твоем я пошалила?" – игриво поинтересовалась у подружки телеведущая. Лера Кудрявцева оказалась категорична. "даже во сне нет 😂" – ответила приятельница.Ранее телеблондинка призналась, что она так переживает за маленькую дочь, что ей снятся кошмары. "Мамули, скажите как избавлялись от психоза за детей? Мне уже сны кошмарные снятся, то Машины, то балконы, то Вода. 🙈готова стоять на обочине пол часа, чтоб даже шума Машины не было слышно, а то вдруг какой нить идиотина летит например . Паника короче или нервы не в п@", – призналась .Интересно, что на этот вопрос отреагировали многие знаменитости. Их советы оказались примерно одного характера: стараться не поддаваться панике, думать о хорошем, потому что страх за своих детей неистребим.