Семья Михаила Хачатуряна впервые после трагедии согласилась
на большое интервью. В сегодняшнем выпуске программы Прямой эфир телеканала Россия 1 мать
убитого – Лидия Хачатурян – публично отреклась от внучек.
Семья Михаила Хачатуряна впервые после трагедии согласилась
на большое интервью. В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" мать
убитого – Лидия Хачатурян – публично отреклась от внучек.
Родственники сестер – Ангелины, Кристины и Марии Хачатурян,
которых обвиняют в убийстве своего отца Михаила, разделились на два
противоборствующих лагеря. Близкие со стороны матери считают, что девочки –
жертвы домашнего насилия, совершившие кровопролитие под влиянием длительной психотравмирующей
ситуации. Между тем родные со стороны отца, не верят, что Хачатурян мог
издеваться, бить и склонять к интимной связи собственных дочерей.
Тетя убитого – Ромма Саргасян – в беседе с корреспондентом
программы "Прямой эфир" заявила, что девочки получали нагоняй за дело. Якобы
Ангелина Кристина и Мария вели себя неподобающе.
"Эти девчонки были аморальными, не посещали школу, из-за
этого отец их бил, по ночам они шлялись, не приходили домой. Они с чаем подали
отраву отцу. Они к отраве добавили ложку меда, сказали: "Пей". После того, как
отец выпил этот напиток, был мгновенно поражен в кресле. Они набросились на
него и нанесли удары ножом. Скажите, в чем здесь может быть виновен отец?" -
заявила тетя Хачатуряна.
По словам Саргасян, хоть Михаил и не работал, он жил в
полном достатке. Якобы Хачатурян "крышевал пять магазинов".
В студию программы "Прямой эфир" согласилась приехать
сестра
скончавшегося – Наира Хачатурян. Родственница убитого отметила, что Михаил
пытался оградить дочерей от влияния родственников со стороны матери – Аурелии Дундук.
По словам Наиры, бабушка девочек – Лариса Тодика – ранее
держала притон. В доказательство своей правоты она предоставила редакторам
ток-шоу компромат - снимок, на котором Тодика запечатлена в нижнем белье, в
вызывающей позе. Фото поразило ведущего программы – Андрея Малахова.
С телевизионщиками пообщалась и мать Михаила Хачатуряна –
Лидия. Пожилая женщина убита горем, она переживает из-за смерти единственного
сына. Лидия не верит обвинениям, которые выдвинули в адрес ее наследника. Пенсионерка
публично отреклась от внучек, сгубивших ее сына, простить девочек она не
сможет.
"Кроме Кристины, я не верю, что остальные дети от Миши. Они
воровали деньги, они проститутки. Я считаю, что это не мои внучки. Я хочу,
чтобы у них отсохли руки. Я не хочу, чтобы хорошего они в жизни видели", – проклинала внучек мать Михаила Хачатуряна в сегодняшнем выпуске программы .