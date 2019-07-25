Семья Михаила Хачатуряна впервые после трагедии согласилась на большое интервью. В сегодняшнем выпуске программы Прямой эфир телеканала Россия 1 мать убитого – Лидия Хачатурян – публично отреклась от внучек.

Семья Михаила Хачатуряна впервые после трагедии согласиласьна большое интервью. В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" матьубитого – Лидия Хачатурян – публично отреклась от внучек.Родственники сестер – Ангелины, Кристины и Марии Хачатурян,которых обвиняют в убийстве своего отца Михаила, разделились на двапротивоборствующих лагеря. Близкие со стороны матери считают, что девочки –жертвы домашнего насилия, совершившие кровопролитие под влиянием длительной психотравмирующейситуации. Между тем родные со стороны отца, не верят, что Хачатурян могиздеваться, бить и склонять к интимной связи собственных дочерей.Тетя убитого – Ромма Саргасян – в беседе с корреспондентомпрограммы "Прямой эфир" заявила, что девочки получали нагоняй за дело. ЯкобыАнгелина Кристина и Мария вели себя неподобающе."Эти девчонки были аморальными, не посещали школу, из-заэтого отец их бил, по ночам они шлялись, не приходили домой. Они с чаем подалиотраву отцу. Они к отраве добавили ложку меда, сказали: "Пей". После того, какотец выпил этот напиток, был мгновенно поражен в кресле. Они набросились нанего и нанесли удары ножом. Скажите, в чем здесь может быть виновен отец?" -заявила тетя Хачатуряна.По словам Саргасян, хоть Михаил и не работал, он жил вполном достатке. Якобы Хачатурян "крышевал пять магазинов".В студию программы "Прямой эфир" согласилась приехатьсестраскончавшегося – Наира Хачатурян. Родственница убитого отметила, что Михаилпытался оградить дочерей от влияния родственников со стороны матери – Аурелии Дундук.По словам Наиры, бабушка девочек – Лариса Тодика – ранеедержала притон. В доказательство своей правоты она предоставила редакторамток-шоу компромат - снимок, на котором Тодика запечатлена в нижнем белье, ввызывающей позе. Фото поразило ведущего программы – Андрея Малахова.С телевизионщиками пообщалась и мать Михаила Хачатуряна –Лидия. Пожилая женщина убита горем, она переживает из-за смерти единственногосына. Лидия не верит обвинениям, которые выдвинули в адрес ее наследника. Пенсионеркапублично отреклась от внучек, сгубивших ее сына, простить девочек она несможет."Кроме Кристины, я не верю, что остальные дети от Миши. Ониворовали деньги, они проститутки. Я считаю, что это не мои внучки. Я хочу,чтобы у них отсохли руки. Я не хочу, чтобы хорошего они в жизни видели", – проклинала внучек мать Михаила Хачатуряна в сегодняшнем выпуске программы .