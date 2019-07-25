Столичная полиция проводит правовое информирование по актуальным вопросам, касающимся прав граждан и деятельности органов внутренних дел, в рамках проекта «Доступное право»...

Столичная полиция проводит правовое информирование по актуальным вопросам, касающимся прав граждан и деятельности органов внутренних дел, в рамках проекта «Доступное право».Тематика данного выпуска посвящена очень острой проблеме, затронувшей многих граждан, а именно дистанционному хищению электронных денежных средств с банковских карт, которое совершается без контакта с жертвой.О видах таких деяний, нормах, регламентирующих ответственность за деяния в данной сфере, а также мерах, которые необходимо предпринимать, чтобы не стать жертвой такого рода преступлений расскажет старший юрисконсульт Правового управления ГУ МВД России по г. Москве капитан внутренней службы Инга Чувальская.