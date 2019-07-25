Дочь композитора Игоря Крутого Виктория активно ведет социальные сети, у нее более 130 тысяч фанатов по всему миру. Накануне она опубликовала новое фото с отдыха.

Дочь композитора Игоря Крутого Виктория активно ведет социальные сети, у нее более 130 тысяч фанатов по всему миру. Накануне она опубликовала новое фото с отдыха.На снимке певица сидит на краю бассейна спиной к камере. На заднем фоне виднеются море, горы и верхушки деревьев. "Самые потрясающие виды в Турции!", – восторженно заявила Виктория.Поклонникам понравились не только пейзажи, но и полуобнаженная фигура звезды. "Ох, мое сердце!", "Очень красивое фото!", "Безмятежность", "Красота", "Вот это да", "Нереально", "Удивительно", – писали восхищенные фолловеры."Все прекрасно на этом фото!", – высказалась пользователь Сети.Отметим, Виктория – приемная дочь композитора. Это дочь его второй жены Ольги от первого брака. Игорь Яковлевич воспитывает ее с 4 лет, и она носит его фамилию. Девушка окончила нью-йоркскую драматическую школу, затем уехала учиться в Россию на курсы телеведущих в Останкино.Но вскоре она встретила американского музыкального диджея Сержа Деванта. Именно с этого и началась ее музыкальная карьера. В 2011 году Крутая выпустила свой собственный сингл "Убегу", а также клип на него. Эта песня стала хитом на всех радиостанциях.Напомним, у Игоря есть еще два ребенка – сын Николай от первого брака и дочь Александра, которую родила ему Ольга. Большую часть времени семья проводит время в Америке, у супруги крутого там свой бизнес. Но композитор не забывает родину и часто приезжает сюда по работе.