В морских полигонах Черного моря в рамках специальной курсовой задачи Плавание и ведение боя одиночным кораблем проходят артиллерийские стрельбы. Задачу выполняет экипаж новейшего патрульного корабля Черноморского флота Дмитрий Рогачёв.

В морских полигонах Черного моря в рамках специальной курсовой задачи "Плавание и ведение боя одиночным кораблем" проходят артиллерийские стрельбы. Задачу выполняет экипаж новейшего патрульного корабля Черноморского флота "Дмитрий Рогачёв.Как сообщает "Вести - Севастополь", моряки проводят учения по противовоздушной обороне с артиллерийской стрельбой по воздушным целям, а также постановкой пассивных радиолокационных помех ближнего рубежа. Кроме того. экипаж корабля выполнил боевые упражнения по уничтожению подводных диверсантов условного противника. В учениях применялись гранатометы и отрабатывалось гранатометание вручную с корабля в воду.Отметим, что "Дмитрий Рогачёв" является новейшим патрульным кораблем Черноморского флота. сначала базировался в Новороссийске, в Севастополь впервые заплыл в декабре 2018 года.